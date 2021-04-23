Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Dün saat 19.00'da başlayan ve 26 Nisan Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına, bu illerdeki vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Polis ekipleri, kentlerin giriş çıkış noktaları ile işlek caddelerinde uygulama yaptı.

Vatandaşların izin belgesini sorgulayan ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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