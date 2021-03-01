Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da akşam saatlerine kadar kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da akşam saatlerine kadar kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin akşam saatlerine kadar kar yağışlı, Iğdır çevresinin ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 9, Kars ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 5, Erzincan ve Tunceli'de 0, Iğdır'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 11, Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Kars'ta 1, Erzurum'da 0, Ağrı ve Ardahan'da ise sıfırın altında 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 128, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 53 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya