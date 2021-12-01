Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzurum- Erzincan karayolunda yüzlerce araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehirler arası trafiğin de durmasına neden oldu. Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale Tepebaşı mevkiinde yüzlerce araç mahsur kaldı. Yolda kayan tır ve kamyonlar yolu trafiğe kapatırken, yolun gidiş ve geliş istikametinde yüzlerce araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin müdahale etmekte güçlük çektiği bölgede araçlar, yaklaşık 2 saattir yolun trafiğe açılmasını bekliyorlar. - ERZURUM

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

 Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title