ERZİNCAN (İHA) - Erzurum - Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

Yolda mahsur kalan yüzlerce araç 3 saatlik bekleyişin ardından yollarına devam edebildi

ERZURUM - Erzurum-Erzincan karayolunda mahsur kalan yüzlerce araç 3 saatlik bir beklemenin ardından kontrollü olarak yolun ulaşıma açılmasıyla yollarına devam edebildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum - Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Tır ve kamyonların kayması sonucu ulaşıma kapanan yolda Karayolları ekiplerini yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Aşkale ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı mevkiinde yoldan kayan tır ve kamyonlar nedeniyle yüzlerce araçlık konvoy oluştu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile yoldan kayan araçlar yolun sağ tarafına çekilirken tipi nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı. 3 saatlik bir bekleyişin ardından yollarına devam eden sürücüler ekiplere teşekkür etti.