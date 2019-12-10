Erzurum - Erzincan'dan uçuyor

10.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:23

Erzurum Havalimanı'nda son günlerde sıkça yaşanan uçuş iptalleri ve fiyat pahalılığı nedeniyle yolcuların büyük çoğunluğu Ankara ve İstanbul'a gitmek için Erzincan Havalimanını tercih etmeye başladı.



Kar yağışı ve sisli havanın etkili olmasıyla birlikte havalimanında 'acil' pistine mecbur bırakılan Erzurum'un havayolu ulaşımı felç oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl ihaleye çıkardığı ve "Sonbahara kadar yetişecek" denildiği Erzurum Havalimanı pisti bakım ve onarım işinin tamamlanmaması üzerine uçuşlar sekteye uğradı.



Sistemin yetiştirilememesi ve CAT2 sisteminin de sökülmesi yüzünden uçakların inip-kalkabilmesi için en az 3 bin 300 metre görüş mesafesine ihtiyaç duyulan Erzurum Havalimanı'nda uçak seferleri adeta durma noktasına geldi.



Erzurumlular uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki gösterirken alternatif çözüm Erzincan Havalimanı oldu.



Ankara ve İstanbul'a gitmek için çok sayıda yolcu 188 km. yolu karayoluyla Erzincan'a gelerek buradan uçakla seyahat etmeye başladı.



Vatandaşlar, "Erzurum'da hava muhalefeti dolayısıyla son günlerde uçak seferleri genellikle iptal oluyor. Uçak bilet fiyatları da Erzincan'ın neredeyse 3 katı daha pahalı oluyor. Bu yüzden artık Erzurum yolcuları Erzincan'dan uçuyor. Erzurum'dan Erzincan'a kara yoluyla gelip buradan havalimanından uçuyoruz" dediler.



Erzurum CAT 3 istiyor



Erzurum'da bu yıl sisin etkisinin çok almasıyla birlikte havalimanında yaklaşma kategorisinin artırılması için Ankara'ya talepte bulunmak üzere hazırlıklar başladı. Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) CAT 3 olarak adlandırılan ve çok düşük görüş şartlarında uçakların inip kalkmasına müsaade eden sistemi isteyen Erzurumlular, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.



CAT3'ün A kategorisinde dikey mesafenin 100 feet'e kadar düştüğü durumlarda ve yatay görüşün 200 metre olduğu durumlarda kullanılabiliyor.



CAT3B, Dikey mesafenin (DH) en az 25 feet ve yatay mesafenin (RVR) 125 metre olduğu durumlarda iniş kalkış gerçekleştiriliyor. CAT3C'de ise hem dikey hem de yatay minimum mesafeler bulunmamakta.



Türkiye'de CAT3, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bulunuyor. Ancak sistemin pahalı olması, çevre faktörü ve operasyonel şartlar için örneğin yaklaşmadaki ağaç boyları bile önem arz ediyor. Her yere de hem maliyeti hem de yaklaşma kriterleri açısından kurulamıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA