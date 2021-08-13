Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta sağanak etkili olacak
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Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Ardahan ile Kars çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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