Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunmaları nedeniyle dün saat 21.00'de başlayan ve 12 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da genel anlamda uyduğu gözlendi.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölge illerinde de kısıtlama nedeniyle yaya ve araç yoğunluğunun düşük seviyede olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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