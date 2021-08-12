Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta sağanak etkili olacak
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Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Erzincan'ın kuzey ve batısında beklenen yer yer kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Tunceli'de 32, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 28, Erzurum'da 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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