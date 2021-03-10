Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

10.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:18
Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Geceden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 10, Ardahan'da 9, Ağrı ve Erzurum'da 5, Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Iğdır'da 2, Tunceli'de de 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 15, Erzincan ve Iğdır'da 14, Ağrı'da 5, Kars ve Erzurum'da 4, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 128, Sarıkamış'ta 100 ve Konaklı'da 71 santimetre ölçüldü.

Yetkililer ile vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:36:03. #1.16#
title