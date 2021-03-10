Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Geceden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 10, Ardahan'da 9, Ağrı ve Erzurum'da 5, Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Iğdır'da 2, Tunceli'de de 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 15, Erzincan ve Iğdır'da 14, Ağrı'da 5, Kars ve Erzurum'da 4, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 128, Sarıkamış'ta 100 ve Konaklı'da 71 santimetre ölçüldü.

Yetkililer ile vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök