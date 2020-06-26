ERZURUM Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı
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ERZURUM Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı

Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum'dan özel olarak gönderilen dut pekmezine borçlu olduğunu açıklaması sonrası gündeme gelen Karnavas Dut Pekmezi'nin Erzurum'un Olur ilçesine bağlı 5...

26.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:18

Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum'dan özel olarak gönderilen dut pekmezine borçlu olduğunu açıklaması sonrası gündeme gelen Karnavas Dut Pekmezi'nin Erzurum'un Olur ilçesine bağlı 5 mahallede üretimine başlandı.

Erzurum'a 171 kilometre uzaklıkta, 1228 metre rakımda kurulu bulunan ve mikroklima iklimine sahip Olur ilçesinin en önemli gelir kaynağı dut pekmezi. 2008 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden 'Coğrafi işaret ve tescil' belgesi alınan Karnavas Dut Pekmezi yörede Ormanağzı, Köprübaşı, Coşkunlar, Yeşilbağlar, Hükkam Mahallelerinde yaklaşık 225 kişi tarafından üretiliyor. Binlerce ağaçtan toplanan tonlarca dut 1,5 ayda yorucu bir çalışmanın ardından yaklaşık 42 tonluk pekmeze dönüştürülüyor.

SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLIYOR

Karnavas dut pekmezinin en önemli üretim yerlerinden biri olan Ormanağzı Mahallesi'nde bu işi ailecek yapan Aktürk ailesi, Haziran ayının ikinci haftasıyla birlikte çalışmaya başlıyor. Songül-Avşin Aktürk çifti, sabah erken saatlerde ağaçların dibine serdikleri brandalara makineyle silkeledikleri ağaçlardan dökülen dutları toplayarak üretim için start veriyor. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ait dut silkeleme makinesiyle ağaçtan dökülen dutları bidonlara dolduran çift, altında odunların yakıldığı kazanlara boşaltıyor. Dev kazan içinde kaynatılan dutlar, kıvama geldikten sonra preslenmek amacıyla sıkı kurununa dökülüyor. Şırası bidonlara boşaltılan dut, kilolarca ağırlığındaki taşla da preslenerek kalan şıra alınıyor.

ATEŞ BAŞINDA PEKMEZ

Bidonlara alınan dut şırası ateş üstünde bekleyen ve teşt olarak bilinen bakır kaplara boşaltılıyor. Altında odunların alev alev yandığı çelik kapların başına geçen Songül ve Avşin Aktürk çifti ellerinde ahşap kepçelerle şıranın pekmeze dönüşmesi için saatler süren karıştırma işine başlıyor. Çelik kaplarda yapılan işlem sonunda üretilen pekmez soğuması için bu kez başka bir kaba boşaltılıyor. Burada da baba Osman Aktürk devreye giriyor. Ateş üzerinden alınan pekmezi kepçeyle karıştıran Osman Aktürk, soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Soğuyan pekmez daha sonra konulduğu bidonla depoya kaldırılıyor.

42 TON YAKIN ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Olur'un mikroklima iklimi sebebiyle dut üretiminin fazla olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır, pekmez üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. İlçedeki 5 mahallede 225 kişinin pekmez üretimi yaptığı bilgisini veren Bakır, yılda 42 tona yakın ürün elde edildiğini söyledi. Türk Patent Enstitüsüne yapılan müracaat sonunda Karnavas dut pekmezi için coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını belirten Bakır, geleneksel yöntemlerle yapılan pekmezin şifa kaynağı olduğunu kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAVSİYE ETMİŞTİ

Şubat 2020'de resmi bir ziyaret için gittiği Ukrayna dönüşünde gazetecilerin 'Sizin virüse/virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" cevabını vermişti.

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI

Dut pekmezi, Anadolu kültüründe hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini artırmak için sık sık tüketilen geleneksel lezzetlerin başında geliyor. Yüksek besin değeri içerdiği doğal şekerle vücudun ihtiyacı olan şekeri karşılayan dut pekmezi, özellikle kış aylarında tüketiliyor. Dut pekmezi soğuklara karşı vücudun direncini artırırken, birçok hastalığa karşı da iyi geldiği belirtiliyor.

ERZURUM Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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