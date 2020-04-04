ERZURUM EMNİYETTEN ERZURUM'A ÖZEL BROŞÜR: DADAŞLAR ÇAYLARI EVDE İÇELİM YURT genelinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uzmanların 'Evde kal' çağrısına İl Emniyet Müdürlüğü çayı çok seven Erzurum'a özel bir broşür hazırladı.

YURT genelinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uzmanların 'Evde kal' çağrısına İl Emniyet Müdürlüğü çayı çok seven Erzurum'a özel bir broşür hazırladı. Üzerinde, "Dadaşlar çayları evde içelim" başlıklı broşürü cadde ve sokakta gezenlere dağıtan polis, sağlıkları için vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüse karşı Erzurum'da alınan önlemler artırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üstü grubun sokağa çıkması yasaklanırken, diğer yaş gruplarındaki vatandaşların da mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Ancak, Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde insan yoğunluğunu gören Vali Okay Memiş yaklaşık 2 kilometrelik caddeye boydan boya şerit çektirerek park yasağı getirdi. Park yasağı getirilen caddede, trafik ve zabıta ekipleri araçlarla anons yaparak vatandaşları evde kalmaya çağırdı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü de çayı çok seven Erzurumlular için özel olarak broşür bastırdı. Ön yüzünde, "Dadaşlar çayları evde içelim", arka yüzünde ise koronavirüs riskine karşı alınacak 14 kuralı içeren bilgilerin yer aldığı broşürler maskeli ve eldivenli polisler tarafından halka dağıtıldı. Polis, tek tek durdurduğu vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak sağlıkları için evlerine gitmelerini istedi.

LOKANTACILAR PARK İZNİ İSTEDİ

Valilik kararı ile Cumhuriyet Caddesine park yasağı getirilince cadde üzerindeki lokantalar paket satışlarında yüzde 95 oranında bir azalma olduğunu söyledi. Müşterileri için 5 dakikalık bir park izni isteyen lokanta sahiplerinden Yasin Aydın, "Bizler mağdur olduk. İşyerleri kapandı bize de paket satın dediler. Cadde ve sokaklarda kimse yok. Bir de caddeye bariyerler konulunca kimse paket almak için bile gelemiyor. Vatandaşı da polis dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor. Biz de mağdur olduk. Önceden 8 kişi çalışıyordu. Şimde 4 kişi. İşlerimiz yüzde 5'lere kadar düştü. Biliyoruz çok cidi bir sorun var. Ama yetkililer bize de bir çare bulsun. Bize en azından paket satma fırsatı versinler ya da bizleri de kapatsınlar" diye konuştu.

Polisin durdurup eve gitmesi için uyardığı Recep Çelik adlı bir vatandaş ise, "İşim vardı onun için dışarı çıktım. Benim sağlığımdan şüphem yok. Allah'a şükür, bugüne kadar hiç bir hastalığım olmadı" dedi.

Kaynak: DHA