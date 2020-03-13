Erzurum Emniyet Müdürlüğünden sınav uyarısı Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart'ta tek oturumda yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nda sınav binası çevresinde düğün konvoyu, inşaat çalışmaları ve pazar yerleri gibi oluşturulacak etkinlere dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart'ta tek oturumda yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nda sınav binası çevresinde düğün konvoyu, inşaat çalışmaları ve pazar yerleri gibi oluşturulacak etkinlere dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nda adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

Sınav esnasında sınav binalarının çevresinde meydana gelen aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıttığı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olup bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde büyük üzüntülere neden olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri gibi gürültü oluşturacak etkinliklere dikkat edilmesi, Ayrıca bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş gibi takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar (şeffaf ambalaj içindeki su ve alyans hariç) ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların okul içerisine girişine kesinlikle müsaade edilmeyecek."

Kaynak: AA