ERZURUM Emniyet, Erkal için çaldı
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ERZURUM Emniyet, Erkal için çaldı

Emniyet, Erkal için çaldıERZURUM Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Erkal'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle ekip otoları ünlü sanatçının şarkılarını çalarak şehir turu attı.

ERZURUM Emniyet, Erkal için çaldı
12.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:20

Emniyet, Erkal için çaldı

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Erkal'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle ekip otoları ünlü sanatçının şarkılarını çalarak şehir turu attı. Vali Okay Memiş ünlü sanatçının eşi Filiz Erkal'ı cep telefonu ile görüntülü olarak konuşup, baş sağlığı dileklerinde bulunarak, şehre davet etti.

Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında tansiyonunun sorunu sebebiyle dengesini kaybederek yere düşerken kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Hastanede yaklaşık bir ay süren yoğun bakım tedavisi sonrası Erkal, 13 Mayıs günü vefat etti. Erzurum'a olan sevgisini şarkılarında dile getiren sanatçı vefatının 3'üncü yıldönümünde hemşehrileri tarafından unutulmadı. Çok sayıda Erzurumlu sosyal medya hesaplarından sanatçıyı anarken Erzurum Emniyet Müdürlüğü de vefa örneği gösterdi. Ekip otoları, kent merkezinde sanatçının şarkılarını çaldı. Kentin en işlek bölgesi Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ekip otolarından sanatçının başta Erzurum'la ilgili şarkıları olmak üzere sevilen eserlerini çaldı. Erzurum'a gel, bir çay getir kıtlama ve canısı gibi şarkıları polis otolarından şehire yayıldı.

VALİ MEMİŞ, FİLİZ ERKAL'I DAVET ETTİ

Erzurum Valisi Okay Memiş te vefatının 3'üncü yıldönümü sebebiyle sanatçının eşi Filiz Erkal'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. 3 çocuk annesi Filiz Erkal'la telefonda görüşen Vali Memiş, 'İbrahim Erkal Erzurum için çok önemli bir değer. Sanat dünyası açısından ve kişiliği ve karakteriyle çok önemli bir isim. Kendisini Erzurum'a atanmadan önce severek takip ediyordum. Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir Erzurum'dayım. Burada 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuş bir eşiniz var. Allah mekanını cennet eylesin. Çocuklarınıza da selam edip gözlerinden öpüyorum. Bir isteğiniz olursa her zaman bekleriz. Sadece yıldönümlerinde değil, her zaman sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah Erzurum'a da beklerim" diye konuştu.

ERZURUM Emniyet, Erkal için çaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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