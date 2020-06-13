ERZURUM EL SIKIŞMA YERİNE 'SOPALI' PAZARLIK DÖNEMİ BAŞLADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM EL SIKIŞMA YERİNE 'SOPALI' PAZARLIK DÖNEMİ BAŞLADI

TÜRKİYE, koronvirüs tedbirlerini adım adım uygulayarak zorlu süreci geride bırakıp normalleşme adımlarını atarken ilginç görüntülerde ortaya çıkıyor.

13.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:58

TÜRKİYE, koronvirüs tedbirlerini adım adım uygulayarak zorlu süreci geride bırakıp normalleşme adımlarını atarken ilginç görüntülerde ortaya çıkıyor. Erzurum'daki canlı hayvan pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlemler alındı. Pazara girenlerin ateşi ölçülüyor, maske takmayanlar alınmıyor, pazar gün boyu dezenfekte edilirken el sıkışarak yapılan pazarlık geleneği de kaldırıldı. Pazarlık veya arabulucu yapanlar artık ellerini değil, sopaları tutuyor.

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki hayvan pazarında, Kovid-19'un ardından başlatılan normalleşme sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Besicilerin, yıl boyu bin bir zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, canlı hayvan pazarına getirerek satın almak isteyenlerle, sıkı pazarlığa giriyor. Ancak eskisi pazarlığın sembolü olan tokalaşarak değil, ellerindeki sopaların ucundan tutuyor. Pazarlıkta anlaşamayanlara arabuluculuk yapanlar da onların el ve kollarından tutmak yerine ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopaları üzerine koyuyor.

Bu tür renkli görüntülerin yaşandığı pazarlıkta tedbirleri elden bırakmadıklarını söyleyen Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar, bölgenin en modern hayvan pazarında kurallara herkesin uyduğunu söyledi. Pazara giren herkesin tek tek ateşinin ölçüldüğünü, maskesiz içeri kimsenin alınmadığını pazarın dört bir tarafına ellere sıkılmak üzere dezenfektelerin asıldığını, pazarın personel tarafından gün boyu dezenfekte edildiğini vurgulayan Akpınar, "Pazarlık geleneğinde yer alan eller sıkıca tutulup artık dakikalarca sallanmıyor. Buna müsaade etmiyoruz. Pazarlık yapanlar ellerindeki sopa veya sopaları tutarak sallıyor. Onlara arabuluculuk yapmak isteyenlerde sopalarını onların sopaları üzerine bırakıyor. Bu hastalık tamamen bitene kadar pazardaki önlemlerimiz devam edecek. Sağ olsun buraya gelenlerde kurallara uyuyor" diye konuştu.

Zaman zaman alışverişin heyecanına kapılıp el sıkıştıklarını söyleyen besici Nurallah Özyurt ise "Görevliler veya yanımızdakilerin uyarısı ile ellerimizi bırakıp sopaları tutuyoruz. Dünyayı kasıp kavuran bu salgından kurtulana kadar mecburen bazı geleneklerden vazgeçeceğiz" dedi.

GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ:

-Hayvan pazarı tabelasından detay

-Çubukların tutularak pazarlık yapılması

-Besicilerle röp

-Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar ile röp

-Pazar girenlerin ateşinin ölçülmesi

-Pazarın dezenfekte edilmesi

Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

ERZURUM EL SIKIŞMA YERİNE 'SOPALI' PAZARLIK DÖNEMİ BAŞLADI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Fatma Girik Mariah Carey
Spor Can Bartu Jose Sosa Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Emrah Kadın Ankara Instagram
Şu an buradasınız: ERZURUM EL SIKIŞMA YERİNE 'SOPALI' PAZARLIK DÖNEMİ BAŞLADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 08:59:59. #1.14#
title