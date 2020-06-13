ERZURUM EL SIKIŞMA YERİNE 'SOPALI' PAZARLIK DÖNEMİ BAŞLADI TÜRKİYE, koronvirüs tedbirlerini adım adım uygulayarak zorlu süreci geride bırakıp normalleşme adımlarını atarken ilginç görüntülerde ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE, koronvirüs tedbirlerini adım adım uygulayarak zorlu süreci geride bırakıp normalleşme adımlarını atarken ilginç görüntülerde ortaya çıkıyor. Erzurum'daki canlı hayvan pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlemler alındı. Pazara girenlerin ateşi ölçülüyor, maske takmayanlar alınmıyor, pazar gün boyu dezenfekte edilirken el sıkışarak yapılan pazarlık geleneği de kaldırıldı. Pazarlık veya arabulucu yapanlar artık ellerini değil, sopaları tutuyor.

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki hayvan pazarında, Kovid-19'un ardından başlatılan normalleşme sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Besicilerin, yıl boyu bin bir zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, canlı hayvan pazarına getirerek satın almak isteyenlerle, sıkı pazarlığa giriyor. Ancak eskisi pazarlığın sembolü olan tokalaşarak değil, ellerindeki sopaların ucundan tutuyor. Pazarlıkta anlaşamayanlara arabuluculuk yapanlar da onların el ve kollarından tutmak yerine ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopaları üzerine koyuyor.

Bu tür renkli görüntülerin yaşandığı pazarlıkta tedbirleri elden bırakmadıklarını söyleyen Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar, bölgenin en modern hayvan pazarında kurallara herkesin uyduğunu söyledi. Pazara giren herkesin tek tek ateşinin ölçüldüğünü, maskesiz içeri kimsenin alınmadığını pazarın dört bir tarafına ellere sıkılmak üzere dezenfektelerin asıldığını, pazarın personel tarafından gün boyu dezenfekte edildiğini vurgulayan Akpınar, "Pazarlık geleneğinde yer alan eller sıkıca tutulup artık dakikalarca sallanmıyor. Buna müsaade etmiyoruz. Pazarlık yapanlar ellerindeki sopa veya sopaları tutarak sallıyor. Onlara arabuluculuk yapmak isteyenlerde sopalarını onların sopaları üzerine bırakıyor. Bu hastalık tamamen bitene kadar pazardaki önlemlerimiz devam edecek. Sağ olsun buraya gelenlerde kurallara uyuyor" diye konuştu.

Zaman zaman alışverişin heyecanına kapılıp el sıkıştıklarını söyleyen besici Nurallah Özyurt ise "Görevliler veya yanımızdakilerin uyarısı ile ellerimizi bırakıp sopaları tutuyoruz. Dünyayı kasıp kavuran bu salgından kurtulana kadar mecburen bazı geleneklerden vazgeçeceğiz" dedi.

GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ:

-Hayvan pazarı tabelasından detay

-Çubukların tutularak pazarlık yapılması

-Besicilerle röp

-Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar ile röp

-Pazar girenlerin ateşinin ölçülmesi

-Pazarın dezenfekte edilmesi

Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

Kaynak: DHA