Erzurum eksi 30'u gördü, Doğu buz kesti
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Erzurum eksi 30'u gördü, Doğu buz kesti

24.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:05
Erzurum eksi 30'u gördü, Doğu buz kesti

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayat edata durma noktasına geldi.

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayat edata durma noktasına geldi. En düşük sıcaklık, dün gece sıfırın altında 30 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.

Erzurum'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camisi önündeki şadırvana abdest almak veya su içmek için gidenler buz engeline takıldı. Bazı çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi aştı. Dev buz sarkıtları ve şelaleye dönen şadırvanı görenler ise, tablo gibi bir görüntü oluştuğunu söyledi.

BALKONDAKİ ÇAMAŞIRLAR DONDU

Soğukların etkili olduğu Muş, Ardahan ve Ağrı'da da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için naylon ve battaniyelerle sardı. Birçok ev ve iş yerinin camları buz tuttu. Ev sahipleri donan su şebekelerini pürmüzle ısıtıp açmaya çalıştı, Balkona asılan çamaşırlar ise dondu. Ağaçlarda buzlar oluştu. Soğuktan anahtar delikleri de etkilendi ve içleri buzla kaplandı. Araçlar çalışmadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek iş makineleri ile kar temizliği yaptı. Bir araya toplanan karlar kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yetkililer, bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini konusunda uyardı.

Öte yandan, en düşük sıcaklık dün gece sıfırın altında 30 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise 28 derece oldu. Kent merkezleri ise sıfırın altında olma üzere Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Muş'ta 19, Erzurum'da 12, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 6 derece oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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