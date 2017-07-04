Erzurum Ekibi Passolig ile Tanıştı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezon hazırlıkları başladı.



Mavi-beyazlı ekibin taraftarları, 1.Lig elektronik bilet tedarikçisi Passolig'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor kartlarını çıkarmasının ardından internet sitesi üzerine kartlarını almaya başladı.



Kulüp resmi sitesinden duyuru yapılır yapılmaz kartlarını almak için başvuran taraftarların, kısa sürede yaklaşık bin kart başvurusu yaptığı öğrenildi.



Gelecek sezon elektronik bilet ile maça girileceği için Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarının "www.passolig.com.tr" adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.



Kombine bilet satışına başlayan Erzurum ekibinde sezonluk biletler de bu karta yüklenerek maçlara giriş sağlanacak.