: Erzurum donmayan göl

05.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:24

Donmayan göl

TÜRKİYE'nin en soğuk yerleşim alanlarının başında gelen Erzurum'da bulunan ve kutsal olarak nitelendirilen Balıklıgöl, Sibirya soğuklarında bile donmuyor. Yazın 18, kışın 22 derece sıcaklığı bulan göldeki balıklar ise yenilmiyor öldüğü zaman toprağa gömülüyor.

Merkez Aziziye ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Söğütlü Köy'ündeki balıklıgölle ilgili çeşitli efsane ve söylentiler bulunuyor. Bu gölde Anadolu'nun fethi sırasında buradaki Türk Akıncılarının savaşta su içerken arkalarından vurularak şehit oldukları ve Allah tarafından balık oldukları anlatılıyor. Efsaneye göre; bir gün, köyden bir adam gölde tuttuğu balıkları eve getirir ve karısına balıkları kızartmasını söyler. Söyler ama bu balıklar balık değil balık gibi görünseler bile her biri Allah tarafından balığa çevrilen şehit akıncılar. Kadın balıkları tavaya koyar ve kızarmaya başladığında, kızaran balıklar tavadan kaybolur. Adam ve karısı gördükleri durum karşısında hayrete düşerler ve kendilerini korkudan dışarıya atarlar ve göle kadar giderler. Kızartmaya çalıştıkları balıklar sırtları kızarık şekilde gölde yüzmektedirler. O günden sonra bu balıklar kutsal sayılır ve hiç kimse bu gölden balık tutmaz. Göldeki balıkların her birinin muhtelif yerleri yanık gibidir. Bunun tavadaki kızarıklıktan ileri geldiği söylenir.

Yöre halkının kutsal olarak nitelendirdiği balıklıgölün bir özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması. Erzurum'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 22 derece sıcaklık ölçülen gölde, en küçük bir buzlanma olmuyor. Çevresi karla kaplı olan, kenarlarında zaman zaman sarkıtlar oluşan gölün buz tutmaması görenleri şaşırtıyor. İspir ilçesinden geçen ve dünyanın en coşkun akan nehri Çoruh'un bile donduğu bu günlerde balıklıgöl sıcaklığını korurken, akan suyun geçtiği alanlarda ise biten yeşil otlar dikkat çekiyor.

HER TARAF BUZ TUTAR,BURANIN YÜZEYİ BUHARLANIR

Söğütlü Mahalle Muhtarı Seyfettin Küçükler, kış aylarının en soğuk olduğu günlerde bile balıklıgölün donmadığını söyledi. Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenlerin gölde inceleme yaptığını yaz aylarında 18 derece olan su sıcaklığının kış aylarında ise 22 derece olarak ölçüldüğünü anlatan Seyfettin Küçükler, "Bölgemizdeki Pulur çayı donuyor bu su donmuyor. Nereden geldiği ve kaynağı belli değil. Şu an 22 derece sıcaklığı var. Bu suya girenler romatizma olmazlar. Mahallemizde bir tane bile romatizmalı bulamazsınız. Bu suyun şifası Allah'ın hikmeti, balıkların olması Allah'ın bize verdiği nimettir. Balıklar yenmiyor, savaş döneminde Rus askerleri inanmamışlar kızartmak istemişler. Ama kızarttıkları balıklar tekrar suya atlayıp balık halini almış. Bunu dedelerimiz anlatırdı" dedi.

Kaynak: DHA

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