Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
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Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı

Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.

Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetli dolu yağışına dönüştü.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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