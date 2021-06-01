Erzurum dış ticaretinde yüzde 129'luk artış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum dış ticaretinde yüzde 129'luk artış

Erzurum dış ticaretinde yüzde 129'luk artış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzurum'da 4 aylık süreçte 8,5 milyon dolar değerinde ihracat, 27,4 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 35.9 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi.

Erzurum'da 4 aylık süreçte 8,5 milyon dolar değerinde ihracat, 27,4 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 35.9 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Ocak - Nisan 2021 Dış Ticaret verilerini paylaştı. Erzurum'da 4 aylık süreçte 8,5 milyon dolar değerinde ihracat, 27,4 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 35.9 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 129'luk artış kaydedildi.

Erzurum İhracat

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'dan bu yılın 4 ayında 8 milyon 542 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Yılın 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 38,6 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan 2020 yılının ilk dört ayında 6 milyon 164 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum İthalat

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Nisan ayları toplamında 27 milyon 427 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı bildirildi. Yılın ilk 4 ayında kaydedilen ithalat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 187,5 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan 2020 yılının ilk 4 ayında 9 milyon 540 bin dolar tutarında ithalat yapılmıştı.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum'dan bu yılın 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 8,5 milyon doları ihracat, 27,4 milyon doları da ithalat olmak üzere toplam 35 milyon 969 bin dolara ulaştı. İlden 2020 yılının dört ayında 15 milyon 705 bin dolarlık dış ticaret gerçekleşmişti. Erzurum Dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 23,74, ithalat payı ise yüzde 76,25 oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,48'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,48'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,50'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,50'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fatma Şahin Nikos Dendias Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum dış ticaretinde yüzde 129'luk artış - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:29:51. #1.14#

title