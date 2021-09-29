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Erzurum devleri ağırlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erzurum devleri ağırlayacak

Curlingin devleri 2022 Olimpiyatları öncesi olimpiyat ön eleme müsabakalarında kozlarını Erzurum'da paylaşacak.

Curlingin devleri 2022 Olimpiyatları öncesi olimpiyat ön eleme müsabakalarında kozlarını Erzurum'da paylaşacak. Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, şampiyonaya 300 dolayında sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Erzurum, Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 3-9 ve 8-16 Ekim 2021 tarihleri arasında dünya devleri olimpiyat elemeleri öncesinde son kozlarını Dadaşlar Diyarı'nda paylaşacak. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sürecindeki ön eleme müsabakalarının Erzurum'da gerçekleştirileceğini ve bunun için geri sayımın başladığını söyledi. Çin'in Pekin kentinde 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın ön eleme müsabakaları Erzurum'daki curling Salonu'nda yapılacağını belirten Prof. Dr. Kenan Şebin, Korona virüs (Covid-19) önlemleri alınarak yapılacak organizasyona, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Organizasyon için hazırlıkları tamamladıklarına işaret eden Şebin, Dünya Curling Federasyonu ile Türkiye Curling Federasyonu olarak kendilerinin organize edeceği elemelerinin, 3-9 Ekim tarihlerinde 'Karışık çiftler' ile 8-16 Ekim tarihlerinde 'Erkek ve kadınlar' kategorilerinde düzenleneceğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Erzurum devleri ağırlayacak

Erzurum devleri ağırlayacak

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