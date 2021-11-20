Erzurum Depremi Sonrasi Yürütülen Çalişmalar Hk. BASIN BÜLTENİ - 3 (20.11.2021, saat 08.00 itibarıyla)

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (Habermetre) - Erzurum ili Köprüköy ilçesinde 19 Kasım 2021 tarihinde saat 15: 40'ta 5. 1 büyüklügˆünde deprem meydana gelmis¸tir. 12 sn süren deprem, yerin 5. 18 km derinligˆinde meydana gelmis¸ olup, Erzurum merkeze 52 km uzaklıktadır. Depremin en yakın yerles¸im birimi olan Erzurum ilinin Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesine uzaklıgˆı 3. 04 km'dir.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE görevlendirilmiştir.

Bölgedeki çalışmalarda AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UMKE, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, Belediye ve STK'lardan toplamda 136 personel ve 38 araç görev yapmaktadır.

Deprem sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Köprüköy ilçesine bağlı 14 köyde meydana gelen enerji kesintilerinin tamamı giderilmiştir.

Bölgeye 15 konteyner ile Mescitli, Topcu, Doğantepe ve Çullu köylerine toplamda 51 çadır ulaştırılmıştır.

Beslenme çalışmaları kapsamında Türk Kızılay tarafından 2. 000 kişilik su ve ikramlık malzeme ve 1. 000 kişilik çorba bölgeye sevk edilmiş olup 2'si ikram aracı olmak üzere toplam 6 araç ve 10 personel görevlendirilmiştir.

Ulas¸tırma ve Altyapı Bakanlıgˆı'ndan alınan bilgiye göre, haber les¸mede kesintiye yol açan olumsuz bir durum olus¸mamıs¸tır.

Kayabas¸ı köyünde heyelan nedeniyle kapalı olan köy yolu yapılan çalıs¸malarla açılmıs¸tır.

Gelis¸meler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

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