Erzurum depremi hasar oldu mu? Depremde ölen veya yaralanan var mı? 19 Kasım depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Vefat eden oldu mu?
Son dakika gelen haberlere göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.1, Kandilli Rasathanesi ise 5.2 olarak duyurdu. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Peki, Erzurum depremi hasar oldu mu, yaralı var mı? 19 Kasım Depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? İşte bilgiler...
Erzurum depremi hasar oldu mu? Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi. Peki, Erzurum depremi hasar oldu mu? Depremde ölen veya yaralanan var mı? 19 Kasım depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Vefat eden oldu mu?
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi.
AFAD saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'ta da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
Açıklama şöyle:
"Geçmiş olsun Erzurum.
Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz."
Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." ifadelerini kullandı.
AFAD, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun.'' dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'e yaptığı açıklamada, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." dedi.
CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" ifadelerini kullandı.
Öte yandan önceki gün de 5 büyüklüğünde bir deprem Düzce'de meydana gelmişti. Şiddetli sarsıntı büyük korku yaratmış, can ve mal kaybı yaşanmıştı. Son iki haftada Konya ve Malatya'dan da aynı büyüklükte deprem haberler i gelmişti.
Haberler.com - Gündem