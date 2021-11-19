Erzurum depremi hasar oldu mu? Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi. Peki, Erzurum depremi hasar oldu mu? Depremde ölen veya yaralanan var mı? 19 Kasım depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Vefat eden oldu mu?

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi.

AFAD saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'ta da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

ERZURUM DEPREMİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANDI MI? VEFAT EDEN VEYA YARALALAN OLDU MU?

AFAD'dan yapılan açıklamada " Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır " denildi.

Açıklama şöyle:

"Geçmiş olsun Erzurum.

Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz."