Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu? 2 Temmuz Çarşamba! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Erzurum'dameydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Erzurum yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Temmuz Erzurum'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye beşik gibi. 2 gündür sallanan Bursa'nın ardından Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.58'de yaşanan deprem yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu?