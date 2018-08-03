Erzurum Davul-Zurna Eşliğinde Havuz Keyfi Hd

Erzurum'un Oltu ilçesinin Güllüce Mahallesi'nde sıcaktan bunalanlar Sait Gür'e ait bahçe sulama havuzuna girerek serinliyor. Serinleyenler arasında davul ve zurnacının da olması eğlenceye renk kattı.

Çağ kebabı ve kara elmas olarak bilinen Oltu Taşı ile ünlü Erzurum'un Oltu ilçesinde yazın kavurucu sıcaklarda bunalanlar Sait Gür'e ait bahçe sulama havuzuna akın ediyor. Havuzun bir gün boş kalmadığını söyleyen Gür, "Arazimi sulamak için yaptığım havuz, sacık havalarda halkın ilgi odağı oluyor. Serinlemek için geldiklerinde yok demiyorum. Seneye nasipse güzel bir havuz yaptıracağım. İlçede halkın gidebileceği göl ve havuz olmadığı için burayı tercih ediyor. Su sürekli yenilendiği için havuz hep temizdir" diye konuştu.

Serinlemeye gelenler arasında davul ve zurnacı da olunca havzun keyfini doyasıya çıkardıklarını belirten Enver Ölmez, "Son bir aydır havalar çok sıcak. İyi ki burası var. İki üç günde bir gelip havuza giriyoruz. Siat Gür'ü tanımak burada bir avantaj oluyor. Sulama havuzu olsada diğer havuzları aratmıyor. Arkadaşların çaldığı davulun sesi uzaktan olduğu gibi suyun içinde de hoş geliyor" dedi.