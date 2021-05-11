Erzurum'dan Filistin'e destek İsrail'e sert tepki
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Erzurum'dan Filistin'e destek İsrail'e sert tepki

Erzurum'dan Filistin'e destek İsrail'e sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Sivil Toplum Platformunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterildi. İstasyon Meydanında düzenlenen mitingin ardından konvoy düzenlendi.

Sivil Toplum Platformu adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, "Filistin, saldırı altında Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mescidi Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında. ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya Utan insanlık" diye konuştu.

"Yılmayacağız! Usanmayacağız! Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz" diyen Başkan Karataş, "İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. Filistin'de, teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ne var ki, terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz.

Mescid-i Aksa barış dini İslamın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremedir.

Herkes bilsin, duysun ve inansın ki; Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. ve herkes şunu görecek ki; Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar araçlarıyla kent merkezinde konvoy yaptı. - ERZURUM

Erzurum'dan Filistin'e destek İsrail'e sert tepki
Erzurum'dan Filistin'e destek İsrail'e sert tepki
Erzurum'dan Filistin'e destek İsrail'e sert tepki
Erzurum'dan Filistin'e destek İsrail'e sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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