Erzurum'dan Batıya Kurban Sevkiyatı Başladı

Türkiye'de hayvan varlığı bakımında ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor.

Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü getirilerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler kurbanlıklarını İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi illere kamyon ile sevk etmeye başladı.

Besi sahipleri yem fiyatlarının ve nakliye ücretlerinin yüksek olmasından tedirgin. Kurban fiyatlarının geçen yıla göre yüksek olduğunu da dile getiren üreticiler, kurbanlıkların ellerinde kalması endişesini yaşıyor. Kurbanlık hayvanlarının büyükşehirlerde daha kolay satmayı hedefleyen üreticiler, "Kurbanlıklarımızı yükledik. Yola çıkıyoruz. İnşallah hayırlısı olur da bütün hayvanlarımızı satarız" dedi.

Bu yıl Erzurum'da kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre aynı olduğunu ifade eden Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, "Bugün itibari ile batıda ki şehirlere kurbanlık sevkiyatları başladı. Geçen yıla oranla sevkiyatların bu yıl biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Her yıl kurban döneminde şehrimizden 31 bin büyükbaş hayvan sevkiyatı yapılmıştır 35 bine yakında küçükbaş hayvan sevkiyatı yapılmıştı. Bu yıl da o sayıdan daha fazla sevkiyatın yapılacağını ön görüyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM