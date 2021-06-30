Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı
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Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

- Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

- Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı

ERZURUM - Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batı illerine sevkiyatlar başladı. Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, TIR'lara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkıyor.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım sevkiyatların bundan sonraki süreçte yoğunlaşacağını ifade ederek, " Kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. Şuanda batı illerimize sevkiyatlarımız başladı. Biraz önce ilk sevkiyatlarımız yola çıktı. Pazarlarımızdan bundan sonraki süreçte kurbanlık hayvanlarımız yoğun olarak sevkiyat yapılacak. Pazarda satışlarımızda devam ediyor. İlk aracımız Çankırı'ya yola çıktı" dedi.

Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı
Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı
Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı
Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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