Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
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Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batı illerine sevkiyat başladı. Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkıyor.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım sevkiyatın bundan sonraki süreçte yoğunlaşacağını ifade ederek, "Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Şu anda batı illerimize sevkiyatlarımız başladı. Biraz önce ilk sevkiyatlarımız yola çıktı. Pazarlarımızdan bundan sonraki süreçte kurbanlık hayvanlarımız yoğun olarak sevkiyat yapılacak. Pazarda satışlarımızda devam ediyor. İlk aracımız Çankırı'ya yola çıktı" dedi. - ERZURUM

Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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