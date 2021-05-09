Erzurum'dan 8 yılda 485.6 milyonluk dış ticaret
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Erzurum'dan 8 yılda 485.6 milyonluk dış ticaret

Erzurum'dan 8 yılda 485.6 milyonluk dış ticaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzurum'dan 2013-2020 yılları arasında ithalat ve ihracat toplamında 485 milyon 667 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi.

Erzurum'dan 2013-2020 yılları arasında ithalat ve ihracat toplamında 485 milyon 667 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre Erzurum'da son 8 yılda kaydedilen dış ticaret değeri bölge dış ticaret toplamında yüzde 3.10'luk dilim oluşturdu.

Erzurum 8 Yıllık Dış Ticaret Değerleri

Erzurum'da 8 yıllık bazda en yüksek değerde dış ticaret 2013 yılında kaydedildi. Verilere göre ilden 2013 yılında 72.8 milyon, 2014 yılında 70.7 milyon, 2015 yılında 56.2 milyon, 2016 yılında 47.7 milyon, 2017 yılında 55.3 milyon, 2018 yılında 58.3 milyon, 2019 yılında 56.4 milyon ve 2020 yılında da 67,9 milyon dolar değerinde dış ticaret yapıldı.

Doğu Anadolu 8 Yıllık Dış Ticaret Değerleri

Doğu Anadolu Bölgesinde 2013 - 2020 yılları arasında en yüksek değerde dış ticaret 2014 yılında gerçekleştirildi. Verilere göre Bölgeden 2013 yılında 2,3 milyar, 2014 yılında 3,7 milyar, 2015 yılında 1,7 milyar, 2016 yılında 1.5 milyar, 2017 yılında 1,7 milyar, 2018 yılında 1.4 milyar, 2019 yılında 1.4 milyar ve 2020 yılında da 1.6 milyar dolar değerinde dış ticaret yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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