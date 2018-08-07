Erzurum'dan 34 Ülkeye İhracat Yapıldı

Erzurum'dan Ocak-Temmuz döneminde 34, temmuz ayı bazında ise 14 ülkeye ihracat yapıldı.

Erzurum'dan Ocak-Temmuz döneminde 34, temmuz ayı bazında ise 14 ülkeye ihracat yapıldı. İlden en fazla değerde ihracatın yapıldığı ülkeler bir önceki dönemde olduğu gibi, Azerbaycan, Birleşik Devletler, Irak, Gürcistan ve Somali olarak sıralandı. Erzurum'dan yapılan ihracat değeri içinde Azerbaycan'ın payı yüzde 28,89, Birleşik Devletler payı yüzde 19,47, Irak'ın payı yüzde 18,42, Gürcistan'ın payı ise yüzde 14,72 olarak belirlendi.

7 ÜLKE İHRACATINDA ARTIŞ

Erzurum'dan 7 ülkeye yapılan ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre artarken, en büyük artış oranı yüzde 3842 ile Avusturya ve yüzde 779 ile Afganistan'a kaydedilen ihracatta görüldü. TİM verilerine göre, artış oranı Azerbaycan ölçeğinde yüzde 28,98, Bulgaristan bazında yüzde 180,2, Gürcistan ölçeğinde ise yüzde 12,31, Fildişi bazında yüzde 400, Gana ölçeğinde yüzde 67.8 olarak hesaplandı.

9 ÜLKE İHRACATINDA DÜŞÜŞ

2017 yılının ocak-temmuz dönemine göre bu yıl aynı kapsamda 9 ülkeye yapılan ihracat değeri düşüş kaydetti. DOSİAD analizlerine göre, düşüş oranı Arnavutluk kaydında yüzde 81.8, Birleşik Devletler bazında yüzde 3,67, Bosna Hersek ölçeğinde yüzde 16,2, Irak ölçeğinde yüzde 14,2, İran bazında yüzde 76,37, İspanya bazında yüzde 24.11, İtalya ölçeğinde yüzde 12.28, KKTC bazında ise yüzde 21.78, Almanya ölçeğinde ise yüzde 72.2 olarak değerlendirildi.

ÜLKELER İHRACAT DEĞERLERİ

TİM verilerine göre ocak-temmuz kapsamında Azerbaycan'a 3.6 milyon, Birleşik Devletlere 2.4 milyon, Irak'a 2,2 milyon, Gürcistan'a 1.8 milyon, Somali'ye 684,3 bin, Ukrayna'ya 588,7 bin, İran'a 149,6 bin, Rusya'ya 96.5 bin, Avusturya'ya 91.6 bin, Mısır'a 86,0 bin, İtalya'ya 78.2 bin, Libya'ya 76.1 bin, KKTC'ye 45.3 bin, Slovenya'ya 35.4 bin, Macaristan'a 31.0 bin, Afganistan'a 23.7 bin, Yunanistan'a 25,3 bin, Bulgaristan'a 20.9 bin, İspanya'ya 20.3 bin, Romanya'ya 54,4 bin, Katar'a 19.1 bin, Lübnan'a 19.1 bin, Bosna Hersek'e 26,0 bin, Sırbistan'a 16.4 bin, Makedonya'ya 16.4 bin, Fildişi Sahillerine 15.0 bin, Almanya'ya 14.1 bin, Yemen'e 10.5 bin, Sudan'a 9.1 bin, Suudi Arabistan'a 7.2 bin, Gana'ya 4.8 bin, Arnavutluk'a 4.0 bin, Suriye'ye 25.0 bin, Türkmenistan'a 8.2 bin, Belçika'ya 1.8 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. - ERZURUM