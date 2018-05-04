Erzurum'daki Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon
Erzurum'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
Erzurum'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubeleri ekiplerince kentte önceki gün çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adliyesine çıkarıldı.
Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlıların tamamı, "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.