Erzurum'daki trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
11.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:20
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Muhammet Alkan yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Erzurum-Ardahan karayolu Oltu ilçe merkezi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Harun Aktürk ve 8 yaşındaki Zehra Alkan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA