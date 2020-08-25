Erzurum'daki tarihi Batpazarı Çarşısı yeni çehresine kavuştu
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Erzurum'daki tarihi Batpazarı Çarşısı yeni çehresine kavuştu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesindeki tarihi Batpazarı Çarşısı'nı restore edilerek yeni çehresine kavuşturuldu.

Erzurum'daki tarihi Batpazarı Çarşısı yeni çehresine kavuştu
25.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:28

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesindeki tarihi Batpazarı Çarşısı'nı restore edilerek yeni çehresine kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla yürütülen projeyle çarşıdaki dükkanlar düzenleme yapılarak yeni iş yerleri yapıldı.

Tarihi doku ihmal edilmeden uygulanan proje kapsamında ahşap çatı alınları, kat silmeleri, pencere ve cephe pervazları ile ahşap hatıllarla süslenen alan otantik bir görünüm kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Erzurum'un her bir sokağı ve çarşısının birer kültür ve tarih hazinesi olduğunu bildirdi.

Çarşının çok eskilere dayandığını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Batpazarı, Erzurum'da iş ahlakının, helal kazancın, el emeği ve göz nurunun, yanı sıra Dadaş'ın yüksek esnaflık kültürünün bir nişanesidir. Bu yüzden Batpazarı bizim nazarımızda sadece bir çarşı değil, aslında Erzurum'un tarifi ve hatta kendisi demektir. Dolayısıyla bize ait olan değerleri ifade eden Batpazarı'nda çok özel bir projeyi daha hayata geçirdik. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Vakıflar'ın onayları doğrultusunda tarihi çarşımıza yine tarihi dokusunu korumak kaydıyla yepyeni bir görünüm kattık, değer kazandırdık. Bu çalışmayı yürütürken çarşının tarihi dokusunu ölçü aldık. Burada çarşının tarihinin dayandığı yıllara ait mimari tarzı yeniden uyguladık ve Erzurum'un tarihini yeniden canlandırdık."

Kaynak: AA

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