Erzurum'daki operasyonda 50 bin cerrahi maske ele geçirildi Erzurum'da bir kargo şubesinedüzenlenen operasyonda 50 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Erzurum'da bir kargo şubesinedüzenlenen operasyonda 50 bin cerrahi maske ele geçirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu doğrultuda alınan istihbari bilgi üzerine Yakutiye ilçesinde bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Operasyonda, faturası bulunmayan ve Ankara'ya gönderilmek istendiği belirlenen koliler içerisinde 50 bin cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA