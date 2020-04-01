Erzurum'daki 'Operasyon Merkezi'nde yoğun koronavirüs mesaisi Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Operasyon Merkezi'nde yoğun mesai yapıyor.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Operasyon Merkezi'nde yoğun mesai yapıyor.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını yenmek için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk günden itibaren yürütülen yoğun çalışmalarla salgının yakından takip edildiği Erzurum'da oluşturulan merkezin, 7/24 esasına göre çalıştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in başkanlığında halk sağlığı uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, tüm idareciler ve fedakar sağlık çalışanlarının, koronavirüsün yayılımını önlemek için gece gündüz demeden çalıştığı bu merkez, ilimizde hastalık ile ilgili kararların alındığı birimdir. Tüm ildeki hasta takipleri, temaslı takipleri ve planlamalar burada gerçekleştirilmektedir. Merkez, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız çalışmalara devam etmektedir."

Kaynak: AA