Erzurum'daki Okul Sporları Türkiye Kayak Şampiyonası tamamlandı

16.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:18

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Kayak Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca "Okullardan Olimpiyatlara" sloganıyla Palandöken ve Kandilli Kayak Merkezi'nde dün başlayan organizasyona, Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu ve biathlon branşlarında düzenlenen şampiyonada sporcular, zorlu parkurlardaki yarışlarda derece alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Birinciliğe ulaşan sporcular, Türkiye'yi yurt dışındaki müsabakalarda temsil edecek.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona rekor katılımdan dolayı büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Şampiyonada yarışan sporcuların arasından Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra kış olimpiyatlarında ülkemizi başarılı şekilde temsil edecek kayakçıların çıkacağına inanıyorum. Erzurum şehrimiz kayak ve spor merkezidir. Büyükşehir Belediyemizin kayak tesisleri ile otellerimizin tesisleri bugünlerde adeta

organizasyon zenginliği yaşıyor. Organizasyon şehri Erzurum'da adeta boş günümüz yoktur. Erzurum'da her gün farklı bir spor organizasyonu yapıyoruz."

Kaynak: AA