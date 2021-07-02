Erzurum'daki öğrencilerin LGS başarısı Türkiye ortalamasının üzerinde
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Erzurum'daki öğrencilerin LGS başarısı Türkiye ortalamasının üzerinde

Erzurum'daki öğrencilerin LGS başarısı Türkiye ortalamasının üzerinde
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum'daki öğrencilerin 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başarısının, Türkiye ortalamasının 15 puan üzerine çıktığını bildirdi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum'daki öğrencilerin 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başarısının, Türkiye ortalamasının 15 puan üzerine çıktığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamasında, Erzurum'da bir öğrencinin LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında bu yıl da birçok faaliyet gerçekleştirdiklerine işaret eden Kaygusuz, programla öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Kentteki eğitim ve öğretimin daha nitelikli hale getirilmesi için yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Son yıllarda merkezi sınavlardaki başarısını artıran Erzurum, 2021 LGS'de Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarı elde etti. 2019 yılında Türkiye ortalamasının 3 puan altındayken 2020 LGS'de Türkiye ortalamasının 3 puan üzerinde bir ortalama ile başarı elde etmiştir. Erzurum, başarısını bu yıl da artırarak Türkiye ortalamasının 15 puan üzerine çıkıp büyük bir ilerleme katetmiştir. LGS sonuçları yayınlandıktan sonra okullardan aldığımız verilerle Bakanlığımızın raporu karşılaştırıldığında başarımızın önceki senelere göre daha da arttığını görüyoruz. Bu anlamda emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizi sevindiriyor."

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yıl boyunca tempolarını hiç düşürmeden çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kaygusuz, her zaman kendilerine destek olan Vali Okay Memiş, ildeki siyasetçiler ile bu gururu kente yaşatan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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