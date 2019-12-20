Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi
Haberler » 3. Sayfa » Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi - Haberler

Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında 10 ev ve 2 ahır yandı.

20.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:10
Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi

'un ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında 10 ev ve 2 ahır yandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Dikyar Mahallesi'nde bir evin elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek tüm köyü sardı. Köylülerin müdahalede yetersiz kaldığı yangında 10 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.


Yangına Uzundere ve Tortum itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangının meydana getirdiği hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Ekiplerin köyde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.


Yangının ardından Uzundere Kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD İl Müdürü, jandarma ve kurtarma ekipleri köyde incelemelerde bulundular. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler