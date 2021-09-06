Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu
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Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu

Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzurum-Aşkale kara yolunun Çiğdemli Mahallesi mevkisinde Ü.T. idaresindeki 48 DM 612 plakalı otomobil, Çiğdemli Mahallesi'nden ana yola çıkan D.Ç. yönetimindeki 25 DC 274 plakalı otomobille çarpıştı.

D.Ç. yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Aracın tamamen birbirinden ayrılan parçaları yaklaşık 15 metre savruldu.

Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki B.K, S.T. ve Z.P. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerince çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu
Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu
Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu
Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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