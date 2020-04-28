Erzurum'daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun
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Erzurum'daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun

Erzurum'daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun Suudi Arabistan'dan Erzurum'a gelen 182 Türk vatandaşı, kaldıkları karantina yurtlarından ve hizmetlerden memnun olduklarını söylediler.

Erzurum'daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun
28.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:27

Erzurum'daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun

ERZURUM - Suudi Arabistan'dan Erzurum'a gelen 182 Türk vatandaşı, kaldıkları karantina yurtlarından ve hizmetlerden memnun olduklarını söylediler.

Yeni tip Korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Erzurum'daki yurtlarda gözlem altına alınanlar, karantina şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Suudi Arabistan'dan 22 Nisan'da getirilen 182 Türk'ün, Erzurum'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.

182 kişinin ihtiyaçları Erzurum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanıyor. Burada kalan vatandaşlar ise yapılan hizmetten çok memnun olduklarını ve her hangi bir ihtiyaçlarının olmadığını dile getirdiler.

Erzurum'daki karantina yurtlarında kalan vatandaşlar hizmetten memnun

Kaynak: İHA

Manşet

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