Erzurum'daki Kandilli Kayak Merkezi, yeni tesislerle yazın da sporcu ağırlayacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bulunan Kandilli Kayaklı Merkezi'nde, tesisin yaz aylarında da aktif faaliyet gösterebilmesi için gençlik kampı alanı oluşturulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kandilli'nin hem yaz hem de kış döneminde hizmet verebilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gençlik kampı kurulması için çalışma başlatıldı.

Kamp alanında incelemede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, merkezin kış sezonunda kayaklı koşu ile biathlon faaliyetlerine hizmet vermeye devam edeceğini, yazın da gençlik kamplarına ev sahipliği yapacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Burası hem yaz hem de kış rantabl olarak ışıldayacak. Buranın çevre düzenlemesini yapacağız. Işıklandırma sistemiyle buranın ayrı bir havaya bürünmesini sağlayacağız. Yapacağımız çalışmalar ve oluşturacağımız gençlik kampı sayesinde Kandilli'nin çehresini değiştireceğiz. Çalışmalar neticesinde 100 yataklı kamp odaları ve 100 kişilik yemekhane oluşturulacak. Buraya açık alan basketbol, voleybol sahaları, paintbol alanı, tenis kortu ve macera parkı kuracağız."

Öztürk, gençlik kampları için eğitim sınıfları da oluşturacaklarını sözlerine ekledi.