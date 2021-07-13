Erzurum'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
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Erzurum'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor

Erzurum'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın en yaygın yapıldığı kentlerden Erzurum'daki kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ile müşterileri arasında kurbanlık satışları için sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın en yaygın yapıldığı kentlerden Erzurum'daki kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ile müşterileri arasında kurbanlık satışları için sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Yaklaşan bayram dolayısıyla hareketlilik yaşanan Yakutiye ilçesindeki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ile Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Erzurum'un yanı sıra Kars ve Ağrı'dan bu pazarlara gelen besiciler, uzun emeklerle yetiştirdikleri hayvanlarını iyi fiyatlara satabilmek için çaba harcıyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin ila 3 bin, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 6 bin ila 35 bin lira arasında satılıyor. Pazardaki yoğunluğun bayram yaklaştıkça daha da artması bekleniyor.

Erzurum'daki besicilerden Abdulkadir Aktaş, AA muhabirine, insanların kurban alımı ve kesilmesi konusunda son derece duyarlı olduğunu belirterek, "Kurbanlık satışlarımız çok güzel gidiyor. Canlı kilogram satışları da 26 ila 28 lira arasında değişiyor. Allah devletimize zeval vermesin, kurbanlıklar burada satılmasa bile Et ve Süt Kurumuna götürülüp kesiliyor." dedi.

Zeki Güler de fiyatlarda geçen yıla göre fazla bir artış olmadığını ve satışların beklentilerinin üstünde gerçekleştiğini dile getirerek, "İnsanlarımız hafta içi işlerinde, mesailerinde. Cumartesi ve pazar günü satışların artacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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