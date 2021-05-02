Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu
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Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | Yerel

Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu Erzurum'da bulunan doğal göl birbirinden farklı göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu

ERZURUM - Erzurum'da bulunan doğal göl birbirinden farklı göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Birçok kuş türünü ilkbaharda ağırlayan barından göl görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum il sınırları içerisinde yer alan ve kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan doğal oluşumlu bir göl, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bahar aylarında gelen sıcak havalarla beraber göl, çevresindeki bitki örtüsünün de sazlıklardan oluşması nedeniyle göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Öte yandan göçmen kuşlara uğrak alanı olan göl, leylek, angıt, sakarmeke, turna, ördek ve sığırcık gibi birçok kuş türünü barındırıyor.

Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu
Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu
Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu
Erzurum'daki göl ilkbaharın gelmesiyle göçmen kuşların evi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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