Erzurum'daki "Gökyüzüne En Yakın Öğrenciler Doğayı Tanıyor" projesi tamamlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Gökyüzüne En Yakın Öğrenciler Doğayı Tanıyor" projesi tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen proje ile öğrenciler, birçok alanda faaliyet yaptı.

Kentin tarihi güzelliklerinin yanı sıra doğal alanlarını da gezerek bilgi alan öğrenciler, daha önce görmedikleri Doğu Anadolu Gözlemevi'ni de ziyaret ederek uzay gözlemi yapma imkanı buldu.

İl Milli Eğitil Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum'un Türkiye'de farklılıklar içeren illerinden biri olduğunu söyledi.

Bu farklılıkların bölgeyi zenginleştirdiğini ifade eden Kaygusuz, "Erzurum Türkiye'nin en geniş coğrafi şartlarına sahip olan illerimizden biri. Bunun sonuçlarından bir tanesi de çok ciddi farklılıklarımızın olması. Ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklarımız fazla. İlçelerimizin güzelliklerinin birbirinden farklı olması, buranın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor." dedi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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