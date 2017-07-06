Erzurum'daki Elazığlılar Elazığspor'u Ağırladı

Erzurum'da yaşayan Elazığlılar, Elazığspor'u akşam yemeğinde misafir etti.



Elazığspor'da, yeni sezon öncesi 1. etap hazırlık kamp çalışmalarına Erzurum'da start verildi. Erzurum'da yaşayan Elazığlılar, bordo-beyazlı takımı önceki akşam yemeğinde ağırladı. Fethi Canpolat ve Zülfü Kaya'nın öncülüğünde gerçekleşen yemeğe teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelleri katıldı. Elazığspor Kulüp Müdürü Akif Kıraç, yemeğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, üzerinde ismi yazılı olan 23 numaralı Elazığspor formasını Zülfü Kaya'ya takdim etti. - ELAZIĞ