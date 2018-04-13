Erzurum'daki "Drone"Lu Kaçak Göçmen Operasyonu - 4 Kişi Tutuklandı

Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, önceki gün göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu A.H, M.A.Z.M, R.K, M.Y.Z, M.R.N, S.J.H, M.K.H, F.A, A.A. ve A.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.K.H, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A.Z.M, R.K, S.J.H ve A.H tutuklandı, M.R.N, F.A, A.A, M.Y.Z ve A.M ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Erzurum'da 11 Nisan'da göçmen kaçakçılarına yönelik özel harekatçıların da bulunduğu 100 polisle düzenlenen "drone" destekli operasyonda 4 şüphelinin tutuklanmasıyla kentte bu yıl göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.