Erzurum'daki deprem Doğu Ekspresi Treni seferini de aksattı
AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel
Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde dağdan kopan kaya parçalarının demir yolu hattına düşmesi nedeniyle Doğu Ekspresi Treni seferinde aksama yaşandı.
KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde dağdan kopan kaya parçalarının demir yolu hattına düşmesi nedeniyle Doğu Ekspresi Treni seferinde aksama yaşandı.
Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treni Erzurum'da mola verdiği sırada deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü olan tren güzergahındaki Köprüköy ilçesinde, sarsıntının etkisiyle dağdan düşen kaya parçaları demir yolunu ulaşıma kapattı.
Ekiplerce demir yolundaki taşların temizlenmesinin ardından Doğu Ekspresi Treni Erzurum'dan hareket ederek seferine devam etti.