Erzurum'daki ceza infaz kurumlarında, koronavirüs tedbirleri ERZURUM'un Oltu ve Narman ilçelerindeki ceza infaz kurumlarında, koronavirüse karşı alınan tedbirler artırıldı.

ERZURUM'un Oltu ve Narman ilçelerindeki ceza infaz kurumlarında, koronavirüse karşı alınan tedbirler artırıldı. Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, "Rapor ve yazılardan sonra kişilerin kuruma kabulü yapılmakta olup ayrıca ateşi ölçülerek 14 gün diğer hükümlü ve tutuklularla temasının olmadığı ayrı odada izole edilmektedir" dedi.

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki alanında yer alan Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Narman ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs salgınına karşı tedbirler artırıldı. Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bayındır, "Ülkemizde ilk vakanın bildirilmesi ile birlikte kurumlarımızda hükümlü ve tutuklu odaları, ziyaret yerleri, iş yurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, eğitim sınıfları, sevk araçları, personelin bulunduğu kısımlar ile lojmanlar ve kurumda bulunan diğer tüm bölümlerin hijyen açısından genel temizliği yapılarak, hijyen temizliğinden sonra havalandırılarak dezenfektan ilaçlaması yapılmış, haftalık olarak dezenfektan işlemleri tekrarlanmaktadır. Hükümlü ve tutuklulara günlük olarak kişisel temizlikleri ile odalarının hijyenini sağlamaları için başta çamaşır suyu ve sıvı el sabunu olmak üzere temizlik ürünleri verilmekte olup ayrıca kurumlarımızda bulunan kantinlerden istenilen miktarda temizlik ürünlerini hükümlü ve tutuklular tedarik edebilmektedir. Gerek personelin kendi arasında gerekse personelin hükümlü ve tutuklularla Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyularak, personele maske ve eldiven takılarak teması ve iletişimi sağlanmaktadır" diye konuştu.Kuruma gelenlerden, hastanelerde düzenlenen 'COVID-19 semptomları bulunmadı' raporu ile son 14 günde yurt dışından gelmediğine dair yazı alındığını belirten Bayındır, "Rapor ve yazılardan sonra kişilerin kuruma kabulü yapılmakta olup ayrıca ateşi ölçülerek 14 gün diğer hükümlü ve tutuklularla temasının olmadığı ayrı bir odada izole edilmektedir. Yine nöbet tutacak personel 15 gün dışarıyla ve aileleriyle temas etmeden izole edildikten sonra kuruma alınarak tedbir en üst seviyede tutulmaktadır. Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı görev alanı içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara, personele ve ailelerine COVID-19 salgının bulaşmaması için tüm tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca alınmış olup, kurumlarımızda herhangi bir vaka bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: DHA