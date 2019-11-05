Erzurum'daki "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" başladı

05.11.2019 14:22

Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde organize edilen "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" başladı.

Aziziye ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünün konferans salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'deki farklı hava koşullarının tarım ve hayvancılık açısından hem avantaj hem de dezavantaj teşkil ettiğini söyledi.

Anadolu'nun geniş coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Erdurmuş, "Doğu bölgesi, ülkemizin mera varlığının ortalama yüzde 30'una sahiptir. Erzurum, Van ve Muş gibi illerimiz ciddi mera alanlarına sahiptir. Doğu, besi materyallerinin deposudur, Avrupa ve dünya ile ciddi rekabet edebileceğimiz avantajlara sahiptir." dedi.

Erdurmuş, bölgedeki bu avantajın kullanılmasının yanı sıra bölgede kaliteli, verimli ve fiyat avantajını sağlayacak üretim planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Hayvancılık ve tarım açısından geçmişteki günübirlik kararların aksine artık yapıcı kararların alındığına işaret eden Erdurmuş, "İlgili kurumlarla bölgelerde üretim planlaması yapmayı düşünüyoruz. Türkiye tarım ve hayvancılık ülkesidir. Türkiye bölgesinde lider ve güçlü bir ülke ama aynı zamanda da ürettiği tarımsal hasılayla dünyada da söz sahibi ülkedir. Türkiye yaklaşık 17-18 milyar dolar tarımsal ürün ihracatı yapan bir ülke ve ithalatı da yaklaşık 12 milyar dolardır. Ülkemiz bunun yanı sıra yaklaşık 5 milyar dolar ihracat fazlası veren bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Erdurmuş, son yıllarda tarım ve hayvancılığın gelişmesi için büyük gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Programda, konuşmaların ardından Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı hayvancılığa ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kılıç, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, DAP İradesi Başkanı Adnan Demir, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ile kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'daki hayvan yetiştiriciliğine ilişkin sorunların tespit edilerek bu alandaki avantaj ve dezavantajların değerlendirilip bölgeye özgü hayvancılık modelinin oluşturulması ve ülke hayvancılığına katkı sağlayacak tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantı 7 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA