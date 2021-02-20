Erzurum'daki "93 Harbi'nin tanığı" tabyalar beyaza büründü
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Erzurum'daki "93 Harbi'nin tanığı" tabyalar beyaza büründü

20.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:04
Erzurum'daki

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Erzurum'da etkili olan kar yağışı, dönemin Osmanlı padişahları tarafından, halkı ve şehri düşmandan korumak amacıyla yapılan "93 Harbi'nin tanığı" tabyada güzel görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Erzurum'da etkili olan kar yağışı, dönemin Osmanlı padişahları tarafından, halkı ve şehri düşmandan korumak amacıyla yapılan "93 Harbi'nin tanığı" tabyada güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte 4 gündür etkisini gösteren kar yağışı, olumsuzlukları ve güzellikleri beraberinde getirdi.

Tarihte "93 Harbi" olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kayak tatili için kente gelen turistlerin de ziyaret edip fotoğraf çektirdiği beyaz örtüyle kaplı tarihi yapı, kış güzelliğiyle ziyaretçileri etkiliyor.

Antalya'dan bölgeye gelen Mine Tufançlı, AA muhabirine, yeğenleri ve kuzenleriyle tarihi mekanı gezdiğini, özellikle çocukların geçmişiyle olan manevi bağlarını koparmaması adına bu gibi ziyaretleri yaptıklarını belirtti.

Ziyaretçilerden 8 yaşındaki Mertcan Tufanç da kar topu oynayarak güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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